К НАМ ЕДЕТ ЦИРК! ⟩ 20 грузовиков и 100 человек: непостижимая акробатика и цирковая феерия ждет жителей Эстонии уже в этот четверг

Недавно историк посетил представление Cirque du Soleil под названием OVO в столице Чехии, Праге, которое через несколько дней будет показано в Таллинне. После возвращения из путешествия журналист и историк цирка А. Янцевич собрал свои знания и впечатления в свежем обзоре представления.

И еще одна приятная новость, как компенсация за прекращенные из-за COVID-19 годы - "Cirque du Soleil" посетит Эстонию с 1 по 4 июня. В свой 39-й день рождения он представит особое шоу OVO, которое в истории коллектива стало двадцать пятым и было создано именно в честь 25-летия "Cirque du Soleil". Премьера OVO состоялась 23 июня 2009 года в Монреале, и за эти 13 лет шоу покорило более семи миллионов зрителей в 155 городах 26 стран. Первые семь лет OVO было показано в шапито, и только в 2016 году его адаптировали для показа в аренах. В настоящее время шоу обеспечивает коллектив из 100 человек, включая 52 артиста из 25 стран. Для транспортировки оборудования шоу используются 20 грузовых автомобилей, а также предоставляется другая техническая поддержка.