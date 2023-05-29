Журналист и историк цирка Альвис Янцевич посвятил цирку 50 лет и рассказал своей аудитории, что ожидает зрителя уже в эти выходные, и почему Cirque du Soleil или «цирк солнца» стал крупнейшей цирковой организацией в мире с 1984 года.
К НАМ ЕДЕТ ЦИРК! ⟩ 20 грузовиков и 100 человек: непостижимая акробатика и цирковая феерия ждет жителей Эстонии уже в этот четверг
Недавно историк посетил представление Cirque du Soleil под названием OVO в столице Чехии, Праге, которое через несколько дней будет показано в Таллинне. После возвращения из путешествия журналист и историк цирка А. Янцевич собрал свои знания и впечатления в свежем обзоре представления.
Новое волшебное слово - OVO
В течение 39 лет в более чем 400 городах 60 стран более чем 180 миллионов зрителей имели возможность увидеть около 50 высококачественных новых цирковых представлений.
И еще одна приятная новость, как компенсация за прекращенные из-за COVID-19 годы - "Cirque du Soleil" посетит Эстонию с 1 по 4 июня. В свой 39-й день рождения он представит особое шоу OVO, которое в истории коллектива стало двадцать пятым и было создано именно в честь 25-летия "Cirque du Soleil". Премьера OVO состоялась 23 июня 2009 года в Монреале, и за эти 13 лет шоу покорило более семи миллионов зрителей в 155 городах 26 стран. Первые семь лет OVO было показано в шапито, и только в 2016 году его адаптировали для показа в аренах. В настоящее время шоу обеспечивает коллектив из 100 человек, включая 52 артиста из 25 стран. Для транспортировки оборудования шоу используются 20 грузовых автомобилей, а также предоставляется другая техническая поддержка.
Можно напомнить, что в переводе с португальского языка OVO означает «яйцо», а команда собранная бразильским сценаристом, хореографом и режиссером Деборой Колкер [Deborah Colker] (которая, кстати, является первой женщиной-режиссером в "Cirque du Soleil"), посвятила это представление разнообразному миру животных. Персонажи, музыка, вдохновленная ритмами самбы композитора и музыкального руководителя программы Берны Сепы (Berna Ceppas), а также концепция декораций и костюмов черпают вдохновение из бразильской и других латиноамериканских культур. Особый шарм придает широко использованные звуки, созданные животными в природе.
В представлении OVO есть 10 акробатических номеров, которые пропитаны танцевальными выступлениями. Здесь люди уменьшаются до размеров насекомых, а насекомые становятся размером с человека. Это история об очень закрытом обществе, которое в своей повседневности проникает чужестранец из другого мира. Вначале коллектив пытается его изгнать, но внезапно чужестранец влюбляется в божью коровку. Ему неизбежно приходится сделать выбор - остаться с постоянно появляющимися яйцами на протяжении всего шоу или выбрать то, в которое он влюблен. И колония начинает понимать, что между ними всеми есть гораздо больше общего, чем различий. В конце шоу пришелец превращается в члена сообщества. Настоящая любовь побеждает, яйцо лопается, а сцена превращается в темную ленту, оставляя зрителям загадочность и размышления.
Можно сказать, что это простая, примитивная история, но мастера "Cirque Du Soleil" рассказывают ее с яркими костюмами, освещением и, конечно же, непостижимыми акробатическими трюками.
Особое внимание заслуживает сценическое оборудование и реквизит. Оригинальное открытие - огромные механические цветы, которые "растут" почти до девяти метров в высоту. На сцене более 40 артистов и технических специалистов должны установить 80 тросов. Для адаптации представления OVO на больших аренах создана впечатляющий модель леса из живых и искусственных растений.
При создании сценографии и декораций художник Гринго Кардия [Gringo Cardia] черпал вдохновение, наблюдая за гнездами различных насекомых и животных. Невероятно очаровательны и фантастически сверкающие костюмы, созданные костюмером Лизой Вандал [Liz Vandal], с подвижными усами, блестящей броней и ногами, изгибающимися во все стороны.
Вдохновленная Пьером Карденом и костюмами эпохи Ренессанса, Лиза Вандал [Liz Vandal] превратила героев шоу в футуристических супергероев.
OVO имеет трех главных героев - мастера Флипо, Пришелец (таинственная муха из дальних земель) и божья коровка. В шоу также встречаем стрекозу, пауков-гимнастов, трио акробатов-блох, цирковые кольца... А великолепные тараканы играют и поют…
За тринадцать лет существования шоу OVO в мировых СМИ появилось десятки, а может быть даже сотни восторженных рецензий и отзывов.