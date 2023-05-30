14 символов Мустамяэ: в Таллиннском русском музее показали район необычным образом

Цель выставки - показать район Мустамяэ глазами художника Дмитрия Маконнена. Места, символы, достопримечательности - все, что создает цельный и неповторимый образ района.

Таллиннский дизайнер Дмитрий Маконнен состоит в Союзе эстонских дизайнеров и художников-графиков, Международной ассоциации союза дизайнеров и Творческом союзе дизайнеров декоративно-прикладного искусства. Дмитрий успел пожить во всех районах Таллинна, но именно с Мустамяэ его связывают самые тесные узы и теплые воспоминания.

В 2023 году специально для нашей выставки автор подготовил серию плакатов про близкий сердцу район города.

Мустамяэ - первый «панельный» район в городе. Его строительство положило начало решению жилищной проблемы, которая остро стояла в Таллинне конца 1950–х годов. Это был «город» мечты, где в шаговой доступности было все необходимое для жизни: от магазинов и парикмахерских до учреждений досуга.

Многие желали стать счастливыми обладателями квартиры в Мустамяэ. По состоянию на 2023 год в Мустамяэ проживало 68 423 человека.

Выставка плакатов Дмитрия Маконнена «14 символов Мустамяэ» в Таллиннском русском музее является частью проекта «Мустамяэ. Город мечты?». Основная выставка, которая включает в себя в том числе мустамяэский огород, расположившийся во дворе музея, откроется 19 июля 2023 года.