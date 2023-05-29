У НАС ТОЖЕ ТАКОЕ БЫЛО? ⟩ Солиста Rammstein обвиняют в насилии на концерте в Вильнюсе

Как ранее сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, сообщение о возможном преступлении поступило в прошлый вторник. Гражданка Ирландии, остановившаяся в гостинице, рассказала, что во время концерта Rammstein в понедельник кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.

По данным правоохранительных органов, медики уже были в отеле, когда прибыла полиция, они осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Девушка дала показания об обстоятельствах происшествия. По данным полиции, претензий у нее ни к кому не было, то есть заявление в полицию от нее не поступало.

«Она улетела на следующий день после концерта и обратилась в правоохранительные органы по возвращении в свою страну, но поскольку расследование должно проводиться в стране, где это произошло, должностные лица сотрудничают и уточняют информацию», - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

Информацией о возможном преступлении, совершенном участниками группы Rammstein, девушка поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что просила вильнюсских правоохранителей проверить наличие наркотиков в ее крови, но ее просьба не была принята во внимание.

Другие молодые поклонницы группы тоже делились в социальных сетях историями о том, что группа создала организованную систему одурманивания, сексуальных домогательств и изнасилований, приглашая избранных девушек на вечеринки до и после концерта.

Немецкая метал-группа Rammstein написала на Facebook, что отклоняет эти обвинения.

«Что касается обвинений, циркулирующих в интернете после концерта в Вильнюсе, мы можем отклонить их и сказать, что то, о чем утверждается, не было в нашем окружении. Нам неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому вопросу», - заявила группа.