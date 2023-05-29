На пароме Tallink совершено изнасилование? Что известно на данный момент

Специалист по коммуникациям Tallink Silja в Финляндии Марика Нёйд подтвердила изданию Iltalehti, что есть основания полагать, что во время круиза на борту лайнера известной эстонской судоходной компании могло произойти изнасилование, и шведская полиция уже ведет расследование случившегося. Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей в Стокгольме.

Паром Baltic Princess, перевозивший туристов на соревнования в Стокгольме, вышел из Турку в пятницу вечером. И предполагаемый насильник, и жертва изнасилования были пассажирами этого судна.

По словам Нёйд, предполагаемое изнасилование произошло в первую ночь круиза, когда паром направлялся в Стокгольм. Лайнер вернулся в порт финского города Турку сегодня в 12 часов дня.