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На пароме Tallink совершено изнасилование? Что известно на данный момент

Limon.ee
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Каюта парома Baltic Princess, снимок иллюстративный
Каюта парома Baltic Princess, снимок иллюстративный Фото: Mikhail Markovskiy/Shutterstock

Есть причины полагать, что на прошлых выходных на круизном лайнере Baltic Princess произошло изнасилование, эту информацию уже прокомментировали в компании Tallink Silja. Несмотря на это, финские СМИ с осторожностью описывают случившееся. 

Специалист по коммуникациям Tallink Silja в Финляндии Марика Нёйд подтвердила изданию Iltalehti, что есть основания полагать, что во время круиза на борту лайнера известной эстонской судоходной компании могло произойти изнасилование, и шведская полиция уже ведет расследование случившегося. Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей в Стокгольме.

Паром Baltic Princess, перевозивший туристов на соревнования в Стокгольме, вышел из Турку в пятницу вечером. И предполагаемый насильник, и жертва изнасилования были пассажирами этого судна.

По словам Нёйд, предполагаемое изнасилование произошло в первую ночь круиза, когда паром направлялся в Стокгольм. Лайнер вернулся в порт финского города Турку сегодня в 12 часов дня.

Подобные круизы организует компания Royal Ruuna Oy, руководителем и членом правления которой является известная в Финляндии медиаперсона Яайо Линнонмаа.

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