Глоба назвала везунчика, которого ждет судьбоносный июнь – во главе угла будут деньги

Для рожденных под знаком Рак июнь принесет новые события, которые будут связаны с новыми друзьями, покровителями, новыми знакомствами – активно планируйте будущее, интеллектуальную деятельность и жизнь в целом вместе с группой дружественных людей.

Этому знаку зодиака удастся решить материальные вопросы. Для них июнь – время, когда возникнет ощущение и желание свободы, время перспектив. В этом месяца Раки воплотят свои творческие планы. И активность, которую они разовьют, будет связана с материальными вопросами.