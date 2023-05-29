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Глоба назвала везунчика, которого ждет судьбоносный июнь – во главе угла будут деньги

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Jose Miguel Sanchez/Shutterstock

Весь месяц этот знак зодиака будет искать пути для заработка нужных ему средств.

Для рожденных под знаком Рак июнь принесет новые события, которые будут связаны с новыми друзьями, покровителями, новыми знакомствами – активно планируйте будущее, интеллектуальную деятельность и жизнь в целом вместе с группой дружественных людей.

Этому знаку зодиака удастся решить материальные вопросы. Для них июнь – время, когда возникнет ощущение и желание свободы, время перспектив. В этом месяца Раки воплотят свои творческие планы. И активность, которую они разовьют, будет связана с материальными вопросами.

«Вы стремитесь заработать нужные вам деньги. И в этом поможет не агрессивность, а обаяние – смелость, интеллект. Будьте внимательны в финансовых вопросах и вложения особенно в третьей декаде месяца», – добавила астролог.

Последние дни июня увлекут финансовыми делами: тут и покупка недвижимости, и полезные вложения, и хорошие заработки.

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