Четверга этой неделе все дети ждут с особым трепетом, ведь именно 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а это значит, что нас ждет море интересных развлечений и мероприятий, чтобы порадовать самых маленьких членов семьи.
Куда сходить в Международный день защиты детей: ТОП-11 самых масштабных мероприятий, которые пройдут в Таллинне
Мы собрали для вас самые масштабные мероприятия, которые будут проходить в Таллинне, чтобы было удобно выбрать понравившееся именно вам.
Кинотеатр CINAMON
В Международный День защиты детей CINAMON приглашает посмотреть фильмы по специальной цене: билеты для детей и подростков (до 17 лет включительно) всего 3,50 евро! При покупке билета каждый ребенок получит в подарок сладкий сюрприз от Candyking и Pophouse! Вечером состоится предварительный показ анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных», а кроме того, вас ждут различные сюрпризы и мероприятия:
- с 17:30 до 18:30 кинотеатр CINAMON T1 посетит специальный гость - Человек-паук!
- с 17:30 до 18:30, как дополнение к фильму «Человек-паук», вас посетит мастер по раскрашиванию лиц;
- в 18:30 предварительный показ фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ!
Таллиннский зоопарк
1 июня традиционно в Таллиннском зоопарке будут праздновать День защиты детей! Всем детям и подросткам до 19 лет вход свободный! Больше информации можно найти ЗДЕСЬ!
В рамках Дня защиты детей и маленькие, и взрослые посетители могут принять участие во многих увлекательных мероприятиях. Любители животных смогут посмотреть, как слоны играют в мяч, и послушать, как сотрудники зоопарка рассказывают интересные истории о деятельности тюленей, белых медведей и других животных. Специалисты по экологическому просвещению поделятся знаниями о животных, насекомых и природе на семинаре по биоразнообразию. Спасательный департамент расскажет детям о пожарной безопасности, а Налогово-таможенный департамент поделится таможенной информацией. В почтовой палатке Omniva желающие смогут раскрасить свои открытки и отправить письма друзьям и близким. Выступят детская писательница Хелен Кяйт и детская писательница Реэли Рейнаус, а также вы сможете заглянуть за кулисы издательства Eesti Raamat. Дети старшего возраста могут получить больше информации о возможностях учебы по обмену во всем мире.
Летная гавань
1 июня с 10:00 до 14:00 на площадке перед зданием музея вновь отметят День защиты детей. Маленьким любителям моря предложат интересные занятия как на суше, так и на море. В День защиты детей все мероприятия на открытой площадке для детей бесплатны (кроме поездок на корабле и поезде)! Ангар Летной гавани и Суур Тылль работают по обычному прейскуранту.
Морское такси приглашает желающих на веселую прогулку с пристани Летной гавани и знакомит с искусством управления судном в 12:00 и 13:00 (поездка за небольшую плату: 5 евро, дети до 1 года бесплатно).
Кроме того, музейный поезд отвезет семьи из Летной гавани в старый город и обратно (проезд 6€/взрослый, дети со взрослыми проезжают бесплатно, минимальная плата 10€).
Таллиннская телебашня
1 июня празднуют Международный День защиты детей и в Таллиннской телебашне. Вас ждет pop-up семейный кубок Lego и охота за сокровищами, создание своими руками наклеек, мастер воздушных шаров покажет детям, как создать своими руками различные фигурки, также на месте будет мастер аквагрима. Вы можете подняться по лестнице на 13-й этаж телебашни. Можно будет поиграть в диск-гольф на открытом воздухе (принесите свои диски или купите их в сувенирном магазине телебашни). Все мероприятия бесплатные.
Парк Тондираба
В День защиты детей в 19:00 роликовом парке состоится дискотека на роликах. Лучшую музыку будет ставить диджей Свен Арусоо, а также шикарное шоу покажут фигуристы Foxartistic. Вход, а также аренда роликов, шлемов и защиты - бесплатно!
Super Skypark
Уже в этот четверг, 1 июня, Super Skypark в торговом центре T1 приглашает все желающих на празднование Дня защиты детей. Билет в Super Skypark -50% для всех, дневной билет всего 5€, билет на колесо обозрения Skywheel of Tallinn всего 5 евро. Мороженое от Balbiino в подарок для первых 500 детей, купивших билет.
Mustamäe Keskus
В День защиты детей в торговом центре Mustamäe Keskus будет происходить что-то особенно интересное. А именно, научный спектакль «Три поросенка»! Миссия «Трех поросят» - мотивировать детей и молодежь заниматься наукой, проявлять любопытство и критически мыслить, тем самым вдохновляя следующее поколение на изменение мира.
Спектакль начнется в 13:00 в атриуме центра, а после этого для более активных участников состоится мастер-класс «АВТОМАШИНОСТРОЕНИЕ», где дети смогут собрать модели автомобилей. Мероприятие бесплатно для всех!
Парк приключений в Пирита
1 июня все дети с родителями приглашаются в Pirita Seikluspark. По случаю Дня защиты детей в Парке приключений Пирита только 1 июня действуют большие дополнительные скидки. Все желающие испытать себя в Парке приключений Пирита в этот день получать скидку 20%! Всем, кто забронирует проведение детского дня рождения на месте 1 июня на сезон-2023, предоставляется скидка 20%! Билеты со скидкой можно приобрести в кассе Парка приключений Пирита. А также только в этот день действует скидка 10% на все детские лагеря в парках приключений Пирита и Нымме!
Купить билеты в городской лагерь Пирита можно ЗДЕСЬ!
День защиты детей в Пыхья-Таллинне
1 июня во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) с 15:00 до 17:00 также отметят День защиты детей.
Вас ждут: коллективы Таллиннской Коплиской школы по интересам, шоу мыльных пузырей, мастер-класс по изготовлению наклеек от Пыхья-Таллиннского Молодежного центра, а также различные активные и настольные игры, мастерская пробковых лодок от музея Каламая, пузырьковые шары, маленькие рисунки на щеках, мастер-класс по езде на легковом транспорте от полиции и Транспортного департамента, занятия от Департамента полиции и погранохраны, занятия для молодежи от МуПо - на месте команда с техникой, библиотечный велосипед, мастер-класс на роликах, техника Спасательного департамента, мастер-класс по художественной гимнастике (street workout) и многое другое. Все мероприятия предназначены для маленьких и взрослых и бесплатны для всех!
Мероприятия в парках Кесклинна
И дети, и молодежь приглашают поучаствовать в праздничных мероприятиях 1 июня сразу в трех парках Кесклинна.
Вайкне парк 14:00-16:00
- Мастерская мыльных пузырей
- Батут
- Сахарная вата
Фальги парк 16:00-18:00
- Мастерская мыльных пузырей
- Батут
- Сахарная вата
Парк Койду 18:00-20:00
- Обучение катанию на роликах
- Мастер-класс по граффити
- Сахарная вата
- Веселиться на батутах можно в порядке живой очереди. За малышами будут следить двое сотрудников.
Таллиннский русский музей
1 июня, в Международный День защиты детей, в 10:30 в Таллиннском русском музее состоится программа «Эдгар Вальтер, великий и смешной. "Играем в поков»
Это - интерактивная программа по трилогии писателя и художника Э.Вальтера о сказочных героях - Поках. Представят ее учащиеся и педагоги 3-х классов Ласнамяэской русской гимназии. Гимназия многие годы проводит конкурсы по книгам эстонских авторов, делая эту работу виртуозно и профессионально.
Если вы хотите посмотреть, как проходит программа - всем гостям будут рады! Детям - вход бесплатный, взрослым - вход по музейному билету.