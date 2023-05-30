Куда сходить в Международный день защиты детей: ТОП-10 самых масштабных мероприятий, которые пройдут в Таллинне

Мы собрали для вас самые масштабные мероприятия, которые будут проходить в Таллинне, чтобы было удобно выбрать понравившееся именно вам.

Кинотеатр CINAMON

В Международный День защиты детей CINAMON приглашает посмотреть фильмы по специальной цене: билеты для детей и подростков (до 17 лет включительно) всего 3,50 евро! При покупке билета каждый ребенок получит в подарок сладкий сюрприз от Candyking и Pophouse! Вечером состоится предварительный показ анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных», а кроме того, вас ждут различные сюрпризы и мероприятия:

с 17:30 до 18:30 кинотеатр CINAMON T1 посетит специальный гость - Человек-паук!

с 17:30 до 18:30, как дополнение к фильму «Человек-паук», вас посетит мастер по раскрашиванию лиц;

в 18:30 предварительный показ фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ!

Таллиннский зоопарк

1 июня традиционно в Таллиннском зоопарке будут праздновать День защиты детей! Всем детям и подросткам до 19 лет вход свободный! Больше информации можно найти ЗДЕСЬ!