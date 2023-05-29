НА ДВА ДНЯ И ДВЕ НОЧИ! ⟩ Гостей легендарной вечеринки «Танцевальный рай» увезут на живописный эстонский остров

В течение двух дней и ночей вы сможете посетить пять вечеринок, а хорошей музыкой участников будут радовать четверо диджеев:

на сцене танцпола хаус-музыки играют лучшие девушки-диджеи Эстонии, известные в клубах Ибицы и Лондона: DJ Janika Tenn и DJ Biza;

на сцене танцпола с русской музыкой играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Вы сможете насладиться мистическим огненным и завораживающим танцевальным LED-шоу Surya Fire Studio как днем, так и ночью. Вас ждут незабываемые вечеринки на закате с chill-музыкой и любимыми коктейлями, а также веселая пенная вечеринка у бассейна с розовыми фламинго и обворожительными танцовщицами.

Организаторы порадуют гостей приветственной анимацией, раскрашиванием лиц и кальянной зоной.

Это прекрасная возможность вырваться из суеты будничных дней, устроить себе маленький отпуск, расслабиться на вечеринке и подышать свежем островным воздухом. Проведите время вместе с друзьями, подальше ото всех и всего и наслаждайтесь жизнью.

На острове Вийрелайд, настоящим раем между небом и землей, вас ждут невероятные закаты и рассветы, соленая морская вода, купание с тюленями, а также баня и бассейн.

Билеты в продаже в ограниченном количестве, до 4 июня для самых быстрых стоимость одного билета составит всего 129 евро, позднее, для тех, кто долго думает – 169 евро. Специальный автобус доставит вас туда и обратно из Таллинна до порта Виртсу и из Виртсу до Таллинна – 17 евро в одну сторону (только в предварительной продаже до 30.06).

Также вы можете приехать на машине, которую можно оставить на парковке порта Виртсу порта. Добраться на катере из порта Виртсу до острова и обратно в реальность стоит 25 евро (покупай заранее, так как на месте стоимость составляет уже 35 евро с человека). На своем катере, лодке, скутере, вертолете, суп-доске или вплавь – бесплатно.

Прибытие на остров запланировано на 15 июля в 14:00, а чек-аут – 17 июля самое позднее в 12:00.

Билеты, размещение и другое можно купить ЗДЕСЬ! Дополнительная информация: тел. (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee.