Внезапно! Панин разгуливает по испанской Торревьехе в носках с флагом Эстонии

Алексей Панин, объявленный в розыск на территории России за свою антикремлевскую позицию, сейчас находится в Испании, где продолжает активно заниматься творчеством. На этот раз актер привлек внимание эстонских журналистов выбором неожиданного аксессуара.
На своем Телеграм-канале Алексей Панин опубликовал фотографию, на которой наслаждается испанским утром на открытой веранде кафе. Внимательные прохожие из Эстонии не только узнали актера, но и обратили внимание на неординарный для этой местности аксессуар – на ногах Панина красовались носки с флагом Эстонии.
«Последнее время я часто бываю в Таллинне, так что эстонских друзей и подарков у меня много», – рассказал своим подписчиками Алексей.
Для журналистов портала Limon.ee Алексей Панин добавил, что такой милый подарок ему подарили его давние друзья из Эстонии еще зимой, и именно сейчас носки пришлись очень кстати.