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Внезапно! Панин разгуливает по испанской Торревьехе в носках с флагом Эстонии

Limon.ee
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Алексей Панин.
Алексей Панин. Фото: Лиана Турпакова

Алексей Панин, объявленный в розыск на территории России за свою антикремлевскую позицию, сейчас находится в Испании, где продолжает активно заниматься творчеством. На этот раз актер привлек внимание эстонских журналистов выбором неожиданного аксессуара.

На своем Телеграм-канале Алексей Панин опубликовал фотографию, на которой наслаждается испанским утром на открытой веранде кафе. Внимательные прохожие из Эстонии не только узнали актера, но и обратили внимание на неординарный для этой местности аксессуар – на ногах Панина красовались носки с флагом Эстонии. 

«Последнее время я часто бываю в Таллинне, так что эстонских друзей и подарков у меня много», – рассказал своим подписчиками Алексей. 

Для журналистов портала Limon.ee Алексей Панин добавил, что такой милый подарок ему подарили его давние друзья из Эстонии еще зимой, и именно сейчас носки пришлись очень кстати.

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