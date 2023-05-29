Внезапно! Панин разгуливает по испанской Торревьехе в носках с флагом Эстонии

На своем Телеграм-канале Алексей Панин опубликовал фотографию, на которой наслаждается испанским утром на открытой веранде кафе. Внимательные прохожие из Эстонии не только узнали актера, но и обратили внимание на неординарный для этой местности аксессуар – на ногах Панина красовались носки с флагом Эстонии.

«Последнее время я часто бываю в Таллинне, так что эстонских друзей и подарков у меня много», – рассказал своим подписчиками Алексей.