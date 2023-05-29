ФОТО ⟩ 49-летняя Хайди Клум в стрингах свела пользователей Сети с ума

Модель снялась, сидя спиной к камере. Она предстала в черных плавках-стрингах.

Она отметила, что находится в Антибе (Франция).

Клум также показала себя в полный рост в черном бикини. Она отметила, что ролик снял ее супруг, 33-летний немецкий музыкант Том Каулитц.

Клум 1 июня 2023 года исполнится 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс и город», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).