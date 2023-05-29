Врач рассказала, сколько клубники и черешни можно съесть без вреда для фигуры – вы удивитесь

Ягоды - кладезь витаминов и микроэлементов. Поэтому многие считают, что их можно есть в неограниченном количестве. Однако это не так. Более того, чтобы ягоды действительно приносили пользу здоровью, нужно соблюдать несколько правил. О них рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, пишет Супер.
Прежде всего эксперт напоминает о довольно высоком содержании в ягодах простых углеводов, глюкозы и фруктозы - особенно в черешне. Поэтому самое главное - не допустить резкого скачка глюкозы в крови и прибавки в весе.
1. Едим ягоды утром и днем (до 16 часов) и только в качестве десерта после основного приема пищи, то есть после завтрака или обеда! Вечером от ягод как сезонных фруктов лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина.
2. Внимание! Правильная доза в день - 18-20 штук черешни и 5-6 крупных ягод клубники. Все то, что больше, уже нарушает принцип правильного питания.
3. Если перерыв между основными приемами пищи большой, а вы любите перекусывать ягодами (например, в 11 или 16 часов), обязательно добавляйте белок: йогурт, творог или кусочек сыра.