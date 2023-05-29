Врач рассказала, сколько клубники и черешни можно съесть без вреда для фигуры – вы удивитесь

Прежде всего эксперт напоминает о довольно высоком содержании в ягодах простых углеводов, глюкозы и фруктозы - особенно в черешне. Поэтому самое главное - не допустить резкого скачка глюкозы в крови и прибавки в весе.

1. Едим ягоды утром и днем (до 16 часов) и только в качестве десерта после основного приема пищи, то есть после завтрака или обеда! Вечером от ягод как сезонных фруктов лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина.

2. Внимание! Правильная доза в день - 18-20 штук черешни и 5-6 крупных ягод клубники. Все то, что больше, уже нарушает принцип правильного питания.