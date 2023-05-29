Пн, 29.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Люди придумывают эти истории»: Вайкуле о конфликте Пугачевой и Ротару

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару Фото: кадр из видео/ Instagram/ коллаж RUS TVNET

В очередном эфире на YouTube-канале «И грянул Грэм» латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи о конфликте между Софией Ротару и Аллой Пугачевой, пишет RUS TVNET

Отвечая на вопрос о Софии Ротару, Лайма Вайкуле вспомнила, что ранее связывалась с артисткой и всегда приглашает ее на свой фестиваль.

Оказывается, Ротару находилась в Киеве во время бомбежки. Она была без лекарств, и ей было непросто пережить этот момент. Сейчас звезда уже покинула столицу Украины. Вайкуле обещала связаться с коллегой. 

«Люди придумывают эти истории», - прокомментировала она слухи о противостоянии и конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она напомнила, что у коллег по цеху был общий дуэт, когда они исполняли песню «Нас не догонят» группы «Тату». «Мне кажется, это работа поклонников», - сказала Вайкуле о слухах об этом конфликте. 

Со слов знаменитости, сама она лично ни с кем не конфликтовала. 

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх