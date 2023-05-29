«Люди придумывают эти истории»: Вайкуле о конфликте Пугачевой и Ротару

Отвечая на вопрос о Софии Ротару, Лайма Вайкуле вспомнила, что ранее связывалась с артисткой и всегда приглашает ее на свой фестиваль.

Оказывается, Ротару находилась в Киеве во время бомбежки. Она была без лекарств, и ей было непросто пережить этот момент. Сейчас звезда уже покинула столицу Украины. Вайкуле обещала связаться с коллегой.

«Люди придумывают эти истории», - прокомментировала она слухи о противостоянии и конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она напомнила, что у коллег по цеху был общий дуэт, когда они исполняли песню «Нас не догонят» группы «Тату». «Мне кажется, это работа поклонников», - сказала Вайкуле о слухах об этом конфликте.

Со слов знаменитости, сама она лично ни с кем не конфликтовала.