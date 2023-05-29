Пять имен женщин, которые в отношениях всегда – главные: не разводом – так истерикой

Яна – справится с любым альфа-самцом

Яна – этакая хитрая лисичка. Она аккуратно подводит возлюбленного к мысли, что во всех вопросах он должен советоваться с ней. В итоге мужчина в цепких ручках Яны из самостоятельного альфа-самца превращается в покладистого и пушистого котика.

Жанна – главенство любым путем!

С Жанной разговор короткий – не готов плясать под ее дудку, отношений не будет. Готов, но недолго? Она разведется, как только мужчина захочет показать свое эго. Причем Жанну не остановит ничего: ни отсутствие денег, ни беременность, ни угрозы. В отношениях или она главная, или никаких отношений нет.

Регина – до поры скрывает свою натуру хищницы

Регина умудряется покорить сердце мужчины своей мягкостью и кротостью. Но не стройте иллюзий. Регина такая же доминирующая хищница, как и Жанна, с одной лишь разницей, что Жанна сразу демонстрирует свою натуру, а Регина будет ее скрывать до поры, до времени.

Мария – а с виду и не скажешь

Мария загоняет мужчину под каблук так аккуратно и технично, что он до конца своих дней не понимает, где находится. Более того, даже друзья не догадываются об истинном положении мужа Марии. С виду то она с него пылинки сдувает, а меж тем без одобрения жены этот покладистый мужчина и шагу ступить боится.

Светлана – добивается своего истериками