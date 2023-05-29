Берегитесь! По Ласнамяэ побегут конторские крысы

«Я очень рада, что в Ласнамяэ происходит все больше замечательных событий, и все больше различных деятелей и организаций открывают для себя наш район», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Забег Rat Race, который в этом году впервые состоится в парке Паэ, пройдет 2 июня в 12 часов. В зависимости от заданий длина дистанции составит 1,7–2 км. Дистанцию можно пробежать или пройти в неторопливом темпе.

Rat Race – это благотворительный забег, который уже много лет проводится, чтобы вывести людей из офиса на улицу и предложить им возможность активного времяпровождения на свежем воздухе. Забег даёт отличную возможность весело провести время с коллегами и вместе внести вклад в благотворительность. Организаторами забега являются молодые добровольцы JCI Ettevõtlike Noorte Koda, вносящие свой вклад в развитие эстонского общества посредством благотворительности и практического опыта.

В ходе предстоящего благотворительного забега будут собираться средства для поддержки НКО «Кризисная программа для детей и молодежи» (lastekriis.ee). Эта НКО организует лагеря поддержки детей и молодежи, где потерявшие близкого человека дети могут получить необходимые консультации и принять участие в различных интересных мероприятиях.

Для участия в благотворительном мероприятии необходимо собрать одну или несколько команд и зарегистрироваться по ссылке: https://fienta.com/et/ratrace23.

Сбор состоится на парковке за зданием управы района Ласнамяэ (ул.Палласти, 54). Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге, либо на парковке парка Паэ по адресу ул. Паэпарги, 19, так как парковка возле районной управы в день мероприятия будет закрыта. Также на забег можно добраться на общественном транспорте. В парк Паэ можно добраться на маршрутах 7, 13, 31, 39, 50, 58, 67 и 68.

Организаторы мероприятия рекомендуют участникам выбирать для забега оригинальные и бросающиеся в глаза костюмы – таким образом можно выделиться на фотографиях и выиграть приз. Чем больше команд зарегистрируется для участия в мероприятии, тем дешевле будет билет. Каждая последующая регистрация команды будет стоить на 10% дешевле предыдущей. Все зарегистрированные команды должны представить забавное видео продолжительностью до 2 минут или фотографию своей команды. Материал будет опубликованы в социальных сетях Rat Race.