ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Солистка украинской группы KAZKA выходит замуж

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно поделилась радостной новостью и рассказала, что выходит замуж, впервые раскрыла подробности своей жизни.

«Я очень рада всем сообщить и я вообще рада это хоть кому-то сообщить! Потому что это все держалось в таком секрете. И хотелось рассказать, потому что когда ты находишь человека, который твоя половинка и как-то все пазлы складываются, и ты хочешь рассказать всем», - призналась Зарицкая.

Раньше, вспоминает KAZKA, она «фекала», когда видела людей, целующихся на публике. Впрочем, когда она встретила своего избранника, то стала более сентиментальной. Мало того, в прошлом Зарицкая не хотела детей, а сейчас она радуется, когда видит малышей.

Певица даже пошутила, что уже скоро может удивить фанов неожиданной новостью. Сейчас звезда не может нарадоваться и показала на камеру, как выглядит ее обручальное кольцо. Также Зарицкая немного рассказала о своем женихе:

«Его зовут Павел, мы познакомились уже давно, еще в 2018-м году... Начали прямо серьезно встречаться только в прошлом году... Начали жить вместе и она как-то все очень-очень стало на свои места... Это моя первая большая любовь».

По словам певицы, ее возлюбленный давно планировал предложение руки и сердца. Подарить кольцо он решил внезапно, когда рядом с ними было немало людей. Зарицкая мечтала, чтобы признание происходило в более интимной обстановке, однако ее избранник решил иначе. Впрочем, она не расстраивается.

Также KAZKA рассказала, каким она видит свою свадьбу. Певица отметила, что сейчас, пока идет война, о празднике она не думает. Впрочем, после победы она мечтает о свадьбе или в Крыму, или на Закарпатье.