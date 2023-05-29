Без Пугачевой: Галкин показал, как проводит время с сыном

Максим Галкин, который уже давно переехал из РФ в Израиль вместе с детьми и своей женой Аллой Пугачевой, часто делится с фанатами «семейными» кадрами. В этот раз он показал, как проводит время со своим сыном Гарри, без дочери Лизы и супруги.

На своей странице в Instagram Галкин разместил новое видео. Он заснял фрагмент прогулки с сыном. Они отправились на пирс.

Вместе с сыном Галкин катался на велосипедах. Для прогулки они выбрали вечернее время суток, а потому «поймали» возможность насладиться закатом.

Сын Пугачевой и Галкина был веселым. Он «хихикал» в камеру и даже обратился к фанатам.

«Всем доброго вечера. Очередная прогулка на велике», - сказал Гарри.

Реакция комментаторов

Пользователям понравилось новое видео Галкина. Они отметили, что артист «качественно» проводит время с сыном. Многие также спрашивали, почему юморист не взял на прогулку Пугачеву.

«Прекрасное семейство, заботливый папа»

«А где Аллу потеряли? Или это мужской вечер?»