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Глоба наложила два запрета на один знак: никаких процедур красоты и веселых вечеринок

Limon.ee
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Уколы красоты. Иллюстративное фото
Уколы красоты. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этим людям также стоит сократить свои расходы.

Астролог Тамара Глоба посоветовала Стрельцам в настоящий момент избегать увеселительные мероприятия и любые процедуры для красоты.

Все это может закончиться неприятностями, а то и настоящими трагедиями. Лучше всего сейчас Стрельцам сосредоточиться на решении бытовых простых задач. И не тратить зря деньги.

Планеты говорят Стрельцам о том, что деньги могут вылиться только в пустоту. Пользы от того, что вы раскошелитесь для поднятия настроения не будет.

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