Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 29 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать, рассказал «Главред».
В народе этот день был связан с предстоящим периодом свадеб. Говорят, что почти все приметы и запреты этого дня так или иначе связаны с этим периодом.
Верили, что если начать подготовку к свадьбе 29 мая, то брак будет счастливым и крепким.
Что можно делать 29 мая
- Особое внимание необходимо уделить домовому, который весь год защищает вас от всяких бед и неприятностей. Нужно было сварить ему кашу и поставить ее в уголок.
- Обязательно на стол хозяйки подают кашу, пшенную, ячневую, гречневую или манную.
- Обязательно 29 мая в доме нужно было убрать. Чистота и порядок будет весь год окружать вас.
Что нельзя делать 29 мая
- Нельзя, чтобы свадебный наряд для невесты в этот день покупала мать жениха иначе будут постоянные ссоры между свекровью и невесткой.
- Нельзя, чтобы свадебные туфли невеста покупали чужие.
- Нельзя обручальные кольца брать у родных, даже если они прожили в счастливом браке.
- Нельзя 29 мая работать в огороде. Верили, что земля перестанет давать урожай.
- Нельзя 29 мая оставлять в тарелках еду, нужно доесть все. В крайнем случае отдать любимому питомцу.
Приметы на 29 мая
- Если кучевые облака идут быстро и в одном направлении с тучами, то к ясной и сухой погоде.
- Если бабочки не летают, то к ненастью.
- Если гром прогремел в этот весенний день, то ждать хорошего урожая зерна.
- Если жаркий день, то к теплому лету.