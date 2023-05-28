ФОТО ⟩ Таави Рыйвас в Киеве во время атаки беспилотников: около трех часов ночи была объявлена воздушная тревога

«Прекрасная летняя погода в Киеве создает обманчивое ощущение мира», - написал Таави Рыйвас в социальных сетях, поделившись тремя фотографиями украинской столицы. «Около трех часов ночи была объявлена воздушная тревога, и ПВО сбила десятки ракет, направленных на Киев».

«Сегодня враг решил »поздравить« киевлян с Днем Киева с помощью смертоносных беспилотников. Атака осуществлялась несколькими волнами, а авиаудар продолжался более пяти часов, - добавил Рыйвас. - Снимаю шляпу перед украинской противовоздушной обороной!».

Рыйвас находится в Киеве в связи с участием в Киевском форуме по безопасности по приглашению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. «Это был мой десятый визит в Украину, но первый после эскалации российского нападения 24 февраля прошлого года», - отметил Рыйвас.

«Храбрость Украины в борьбе с более сильным противником - это то, что невозможно выразить словами», - добавил Рыйвас в конце одного из своих постов в Instagram. «Они борются за свою и нашу свободу», - написал политик.