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ФОТО ⟩ Таави Рыйвас в Киеве во время атаки беспилотников: около трех часов ночи была объявлена воздушная тревога

Limon.ee
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Таави Рыйвас
Таави Рыйвас Фото: Remo Tõnismäe

В ночь на воскресенье Киев подвергся крупнейшей в истории атаке беспилотников: Россия выпустила 54 беспилотника-камикадзе в сторону украинской столицы. В ту же ночь Таави Рыйвас был в Киеве, где, по его словам, авиаудар начался в три часа ночи.

«Прекрасная летняя погода в Киеве создает обманчивое ощущение мира», - написал Таави Рыйвас в социальных сетях, поделившись тремя фотографиями украинской столицы. «Около трех часов ночи была объявлена воздушная тревога, и ПВО сбила десятки ракет, направленных на Киев».

«Сегодня враг решил »поздравить« киевлян с Днем Киева с помощью смертоносных беспилотников. Атака осуществлялась несколькими волнами, а авиаудар продолжался более пяти часов, - добавил Рыйвас. - Снимаю шляпу перед украинской противовоздушной обороной!».

Рыйвас находится в Киеве в связи с участием в Киевском форуме по безопасности по приглашению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. «Это был мой десятый визит в Украину, но первый после эскалации российского нападения 24 февраля прошлого года», - отметил Рыйвас.

«Храбрость Украины в борьбе с более сильным противником - это то, что невозможно выразить словами», - добавил Рыйвас в конце одного из своих постов в Instagram. «Они борются за свою и нашу свободу», - написал политик.

Бывший премьер-министр с надеждой добавил: «Я с нетерпением жду того дня, когда смогу приехать в Киев со своими детьми и показать им героев нашего времени».

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