О каких женщинах мечтают мужчины разных знаков Зодиака

Астрологи легко могут объяснить, почему мы влюбляемся в определенных людей. В силу характерных особенностей мужчины и женщины по-разному выбирают для себя спутника жизни и совершенно по-особому представляют образ идеального партнера. Как различаются предпочтения и вкусы мужчин по знаку Зодиака, рассказали специалисты Dailyhoro.

Овен

Мужчине-Овну нужна та, которую он сможет полюбить. В начале отношений его охватывает страсть, которая застилает глаза. Поэтому он останется с той женщиной, которая сможет держать его в тонусе, меняться и расти вместе с ним.

Овну нужно, чтобы кто-то давал ему повод просыпаться по утрам.

Телец

Телец способен на глубокую любовь и не боится показать свои настоящие чувства женщине, которая завоевала его сердце. Поэтому он мечтает о той, которая была бы такой же проникновенной и верной, как он сам. Ему нужна девушка, способная испытывать сильные чувства и не бояться о них говорить.

Близнецы

Близнецы ищут себе спутницу, которая будет подпитывать их самооценку, будет такой же страстной и безумной в любви, как и они. Представители этого знака Зодиака уверены, что отношения должны быть наполнены страстью, впечатлениями и счастьем.

Рожденный под созвездием Близнецов мужчина хочет, чтобы его женщина поддерживала его энтузиазм и во всем была за него.

Рак