ФОТО ⟩ Эстонская королева спорта получила сногсшибательный подарок от мужа

Эстонская спортсменка Грете Гриффин, создавшая семью в Америке, в понедельник 29 мая празднует свой 30-й день рождения. Грете уже получила подарок от своего мужа!

На выходных Грете рассказала, что ее муж, Роберт Гриффин III, подарил ей неожиданное недельное путешествие. Муж попросил Грету собрать чемоданы, но не сказал, в какую страну она поедет.

«Мой муж берет меня в недельное путешествие на день рождения, я понятия не имею, куда мы едем!» - взволнованно сообщила Грете в социальных сетях. Она писала подписчикам по дороге в аэропорт.

Эстонка добавила, что ее муж описал температуру в стране как сюрприз, пока они не приедут в аэропорт, чтобы Грете смогла взять необходимую одежду: «Но я понятия не имею, куда мы едем».

В аэропорту выяснилось, что пара вместе с детьми направляется в Париж.

Но на этом сюрприз не закончился. По прибытии в Париж Грету ждал еще один сюрприз: «В Париже нас ждала вся моя семья,» - рассказала она. Младшая сестра Греты, Джейд Шадейко с семьей также прилетела в Париж из Лос-Анджелеса.