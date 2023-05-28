Исследования подтвердили, что большинство пар ссорятся из-за этих домашних дел

Ах, домашние дела. Они проклятие нашего существования. Вы никогда не закончите с ними. Как только вы опорожняете мусорное ведро, оно снова начинает наполняться, а как только вы моете посуду, накапливается еще больше.

Поэтому неудивительно, что большинство людей разочаровываются в своих партнерах, когда они уклоняются от работы по дому или плохо ее выполняют. Каждый шестой сказал, что расстался бы с другим человеком из-за работы по дому. Процент был выше среди людей в возрасте от 18 до 25 лет (31%), по сравнению с людьми в возрасте от 35 до 44 лет (21%), согласно опросу 1500 британцев, сообщает Metro.

Но какая работа вызывает больше всего ссор между парами? 55% британцев заявили, что генеральная уборка дома — это большая проблема. Мытье посуды было следующей самой большой причиной проблем: 35% британцев заявили, что мытье посуды вызывает много проблем. Уборка туалета и вынос мусора заняли третье место, что привело к ссоре 30% пар.

Десять домашних дел, вызывающих ссоры:

Генеральная уборка - 55%

Мытье посуды - 35%

Уборка туалета - 30%

Вынос мусорных баков - 30%

Уборка ванных комнат - 24%

Уборка квартиры пылесосом - 22%

Уборка душа - 22%

Установка посуды в посудомоечную машину и из нее - 20%

Прачечная - 20%