Исследования подтвердили, что большинство пар ссорятся из-за этих домашних дел

Каждый шестой заявил, что расстанется с другим человеком из-за домашних дел. При этом 55% опрошенных заявили, что генеральная уборка дома является основным источником проблем.
Ах, домашние дела. Они проклятие нашего существования. Вы никогда не закончите с ними. Как только вы опорожняете мусорное ведро, оно снова начинает наполняться, а как только вы моете посуду, накапливается еще больше.
Поэтому неудивительно, что большинство людей разочаровываются в своих партнерах, когда они уклоняются от работы по дому или плохо ее выполняют. Каждый шестой сказал, что расстался бы с другим человеком из-за работы по дому. Процент был выше среди людей в возрасте от 18 до 25 лет (31%), по сравнению с людьми в возрасте от 35 до 44 лет (21%), согласно опросу 1500 британцев, сообщает Metro.
Но какая работа вызывает больше всего ссор между парами? 55% британцев заявили, что генеральная уборка дома — это большая проблема. Мытье посуды было следующей самой большой причиной проблем: 35% британцев заявили, что мытье посуды вызывает много проблем. Уборка туалета и вынос мусора заняли третье место, что привело к ссоре 30% пар.
Десять домашних дел, вызывающих ссоры:
Генеральная уборка - 55%
Мытье посуды - 35%
Уборка туалета - 30%
Вынос мусорных баков - 30%
Уборка ванных комнат - 24%
Уборка квартиры пылесосом - 22%
Уборка душа - 22%
Установка посуды в посудомоечную машину и из нее - 20%
Прачечная - 20%
Смена постельного белья - 20%.