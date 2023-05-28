Проиграли иск: звезды культового фильма «Ромео и Джульетта» не получат деньги за сцену с обнаженкой

Именно так они характеризуют действия Дзеффирелли (режиссер скончался в 2019 году). Оливия и Леонард, которым на момент съемок было 15 и 16 лет соответственно, заявили, что режиссер обманул их. Сначала он обещал юным актерам, что в любовной сцене они будут сниматься в белье телесного цвета. Однако уже на площадке Дзеффирелли сказал, что им придется быть голыми.

Когда Оливия и Леонард запаниковали, он стал давить на них психологически. Франко говорил, что без этой сцены фильм провалится и они будут виноваты в этом. А на их собственных карьерах в кино можно будет поставить крест. Потом он пообещал, что камеры будут снимать юных актеров так, чтобы из обнаженные тела не попадали в кадр.

В результате Хасси увидела на экране свою голую грудь, а Уайтинг - ягодицы.

«Ромео и Джульетта» стала классикой мирового кинематографа. Фильм получил множество наград, включая премию «Оскар». Однако теперь Оливия и Леонард считают, что стали жертвами сексуальной эксплуатации и насилия.

Судья Элисон Маккензи в Лос-Анджелесе приняла решение отклонить их иск. По ее мнению, сцена не была «достаточно сексуальной». К тому же истцы и их адвокаты при подготовке иска опирались только на те законы, которые были им выгодны.