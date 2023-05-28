Василиса Володина назвала день силы: озвучьте свои мечты, и они станут явью

Астролог Василиса Володина в своем Телеграм-канале поведала, что 28 мая слова начинают приобретать особенное значение. Это как раз то время, когда за сказанное ответит каждый.

Крайне важно в этот день контролировать все сказанное. Желательно сконцентрироваться на том, чего вы хотите достигнуть. А вот высказываний вроде шутливых пожеланий себе или кому-то чего-то недоброго лучше не допускать.