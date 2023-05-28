ВИДЕО ⟩ Анне Вески о своей бэк-вокалистке: кто же знал, что она там вытворяет за моей спиной?

«Просто петь на заднем фоне - это слишком скучно. А еще хочу, чтобы песни Анне приобрели большую популярность», - говорит Лийс Вильде, бэк-вокалистка Анне Вески, которая полностью захватывает внимание зрителей в одной из песен эстонской суперзвезды.
Еще прошлым летом Elu24 сообщал, что бэк-вокалистка Анне Вески Лийс Вильде привлекает к себе все внимание во время выступлений. Одно из запоминающихся выступлений, которое повеселило поклонников, состоялось год назад на передаче «Hommik Anuga».
Год спустя Анне Вески и Лийс Вильде вернулись на утреннее шоу с новой песней, и разговор зашел о предыдущем выступлении на телевидении и особой способности бэк-вокалистки привлекать к себе внимание.
«Анне, ты согласна, что не ты звезда этой песни?» - весело спросила певицу ведущая Ану Вяльба.
Анне Вески согласилась: «Нет, Лийс! Понимаешь, никто не знал, что она делает там за моей спиной! Я стою здесь, я тоже не понимаю, что происходит. А потом, когда я посмотрела..., у всех большие глаза были... Просто неожиданность, которой Лийс и нас удивила!»
«Я знала, что она собиралась танцевать, но то, что она понимает под этим, мы увидели позже», - добавила она со смехом.
Лийс, которая также является многолетней подружкой Анне, вспоминает: «Я не хотела стоять истуканом и подумала: что я делаю? Бэк-вокалистка, как обычно, слишком скучна. И еще, конечно, я хочу, чтобы песни Анне приобрели большую популярность».
«Я подумала, что это было бы интереснее и создало бы некий резонанс», - рассуждала бэк-вокалистка, отмечая, что она попыталась воспроизвести посыл песни на одном из концертов. Песней стал хит Джейсона Деруло под названием «Veidi veel».
Реакция зрителей стала неожиданностью для Лийс, которая очень спонтанно исполнила танец, увиденный ею по телевизору. «Я не представляла, что это примет такой размах. После этого они настаивали, чтобы я сделала это на сцене еще и еще. Теперь иначе исполнять эту песню не получается».
На вопрос ведущей, о чем именно говорила Лийс, Анне пояснила: "Эта история ожидаема! [...] И когда я говорю зрителям: А теперь приготовьтесь к уроку танцев, женщины выстраиваются в ряд и имитируют танцы Лийс. Бывало, что мы исполняли эту песню по три раза, потому что женщины не смогли сразу выучить движения и настаивали, чтобы мы повторили!».
По словам Анне, именно благодаря Лийс песню «Veidi veel» ждут с нетерпением. Певица подчеркнула, что мастерство бэк-вокалистки долгое время было секретом и сюрпризом для всех участников группы Анне Вески.
Увидеть, танцевала ли Лиис во время исполнения новой песни Анне Вески «Ei päevi halle», вы можете в программе «Hommik Anuga» ЗДЕСЬ.