ВИДЕО ⟩ Анне Вески о своей бэк-вокалистке: кто же знал, что она там вытворяет за моей спиной?

Еще прошлым летом Elu24 сообщал, что бэк-вокалистка Анне Вески Лийс Вильде привлекает к себе все внимание во время выступлений. Одно из запоминающихся выступлений, которое повеселило поклонников, состоялось год назад на передаче «Hommik Anuga».

Год спустя Анне Вески и Лийс Вильде вернулись на утреннее шоу с новой песней, и разговор зашел о предыдущем выступлении на телевидении и особой способности бэк-вокалистки привлекать к себе внимание.

«Анне, ты согласна, что не ты звезда этой песни?» - весело спросила певицу ведущая Ану Вяльба.

Анне Вески согласилась: «Нет, Лийс! Понимаешь, никто не знал, что она делает там за моей спиной! Я стою здесь, я тоже не понимаю, что происходит. А потом, когда я посмотрела..., у всех большие глаза были... Просто неожиданность, которой Лийс и нас удивила!»

«Я знала, что она собиралась танцевать, но то, что она понимает под этим, мы увидели позже», - добавила она со смехом.

Лийс, которая также является многолетней подружкой Анне, вспоминает: «Я не хотела стоять истуканом и подумала: что я делаю? Бэк-вокалистка, как обычно, слишком скучна. И еще, конечно, я хочу, чтобы песни Анне приобрели большую популярность».

Фото: Sille Annuk