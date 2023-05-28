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Суперзвезда Арнольд Шварценеггер лично поблагодарил Эстонию

Геттер Трумси
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Фото: Reuters/ScanPix

Суперзвезда Арнольд Шварценеггер поблагодарил Эстонию на своей личной странице в социальных сетях. «Спасибо, Эстония!» написал звезда боевиков в ответ на комментарий, написанный эстонцем.

Голливудский актер и в прошлом политик Арнольд Шварценеггер только что выпустил новый восьмисерийный сериал «Фубар». Сериал, премьера которого состоялась на Netflix 25 мая, всего за несколько дней стал одним из самых просматриваемых в Эстонии.

В субботу вечером «Фубар» стал самым просматриваемым сериалом Netflix в Эстонии, обогнав молодежный сериал «XO, Kitty», премьера которого состоялась на прошлой неделе.

Именно это отметил Кристьян из Эстонии в своем сообщении в Твиттере. Он добавил, что этот сериал обязательно нужно посмотреть.

Шварценеггер, у которого более пяти миллионов поклонников, заметил сообщение эстонца и ответил на него лично.

«Это не случайность - вы, ребята,делаете его номером один! Спасибо, Эстония!» - написал суперзвезда.

Естественно, пост Шварценеггера не остался незамеченным эстонцами, активными в Твиттере. «Арнольд заметил Эстонию!» - радостно объявили они.

Эстония была не единственной, кого поблагодарили в субботу. «Фубар» впервые появился в нескольких странах, включая Нидерланды, Египет, Румынию и другие. Кроме того, Шварценеггер поблагодарил ряд поклонников, которые смотрят его новый сериал в разных странах.

«Фубар» - это сказочная комедия об агенте ЦРУ, который собирается уйти на пенсию, но обнаруживает семейный секрет, который означает только одно - он должен вернуться на работу для выполнения последнего задания.

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