Суперзвезда Арнольд Шварценеггер лично поблагодарил Эстонию

Голливудский актер и в прошлом политик Арнольд Шварценеггер только что выпустил новый восьмисерийный сериал «Фубар». Сериал, премьера которого состоялась на Netflix 25 мая, всего за несколько дней стал одним из самых просматриваемых в Эстонии.

В субботу вечером «Фубар» стал самым просматриваемым сериалом Netflix в Эстонии, обогнав молодежный сериал «XO, Kitty», премьера которого состоялась на прошлой неделе.

Именно это отметил Кристьян из Эстонии в своем сообщении в Твиттере. Он добавил, что этот сериал обязательно нужно посмотреть.

Шварценеггер, у которого более пяти миллионов поклонников, заметил сообщение эстонца и ответил на него лично.

«Это не случайность - вы, ребята,делаете его номером один! Спасибо, Эстония!» - написал суперзвезда.

Естественно, пост Шварценеггера не остался незамеченным эстонцами, активными в Твиттере. «Арнольд заметил Эстонию!» - радостно объявили они.

It isn’t inevitable - you guys are making it number 1! Thanks, Estonia! https://t.co/BomOC4PfR3 — Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2023

Эстония была не единственной, кого поблагодарили в субботу. «Фубар» впервые появился в нескольких странах, включая Нидерланды, Египет, Румынию и другие. Кроме того, Шварценеггер поблагодарил ряд поклонников, которые смотрят его новый сериал в разных странах.