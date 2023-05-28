Жена миллионера назвала пять худших вещей в браке с богачом

Женщина рассказала о худших вещах в браке с миллионером, в том числе о необходимости всегда выглядеть хорошо, постоянно путешествовать и невозможности водить машину.

23-летняя девушка опубликовала в TikTok видео, где поделилась, как ей, пожалуй, надоело, что «еда всегда - это шоу», муж покупает ей «слишком много вещей» и что она «боится ограбления». Также Андраде смущает, что все женщины хотят ее мужа.

Кроме того, Линда отметила, что ей необходимо всегда выглядеть хорошо, постоянно путешествовать. А вот относительно запретов, то богатый любимый не позволяет избраннице садиться за руль. Свой ролик она сопроводила короткими клипами со своими роскошными дизайнерскими сумками, блестящими украшениями Cartier и Van Cleef и путешествиями.