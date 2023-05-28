Украинская модель Алина Байкова 27 мая в Instagram публично обратилась к организаторам Каннского фестиваля после того, как охрана окружила ее и заставила покинуть красную дорожку из-за того, что появилась там в желтом платье с синей надписью "F...ck you Putin". Модель также разместила соответствующие фото, на которых видно, как охранники мешают ей пройти.
Топ-модель обратилась к организаторам Каннского кинофестиваля после того, как ее выгнали из-за наряда с антипутинским принтом
Топ-модель обратилась к организаторам Каннского кинофестиваля после того, как охрана заставила ее уйти из-за наряда с антипутинским принтом.
«Вот доказательство реальной поддержки Украины - меня задержали и попросили покинуть ковер, так как фестиваль не хочет заниматься политикой, - написала она. - Да, я и все мои сограждане тоже хотим продолжать жить своей прекрасной жизнью. Но мы не можем! У нас отобрали нашу жизнь. Моих сограждан каждый день убивают русские! Вам не кажется, что мы, украинцы, устали от этой войны так же, как вы устали о ней слушать?»
Байкова также обратилась к российским оккупантам, потребовав, чтобы они покинули Украину, оставив украинцев в покое.
«Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, не желающая быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое», - резюмировала украинская модель.