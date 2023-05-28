Топ-модель обратилась к организаторам Каннского кинофестиваля после того, как ее выгнали из-за наряда с антипутинским принтом

«Вот доказательство реальной поддержки Украины - меня задержали и попросили покинуть ковер, так как фестиваль не хочет заниматься политикой, - написала она. - Да, я и все мои сограждане тоже хотим продолжать жить своей прекрасной жизнью. Но мы не можем! У нас отобрали нашу жизнь. Моих сограждан каждый день убивают русские! Вам не кажется, что мы, украинцы, устали от этой войны так же, как вы устали о ней слушать?»