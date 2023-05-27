Глоба назвала самые опасные числа июня: аварии, обострения, пожары

Даты в июне 2023 года, на которые надо обратить внимание.
Астролог Тамара Глоба в своем Телеграм-канале назвала числа июня, в которые нужно вести себя крайне осторожно. По ее мнению, в этот период возможны обострения конфликтных ситуаций, удары судьбы, пожары и аварии на дорогах.
«Дни повышенной аварийности в июне - 5, 9, 13, с 20 по 22, а также 26 - вторая половина 27, первая половина 28», - отметила астролог.
Тамара Глоба подчеркнула, что в июне обострится мировая ситуация. Особенно сложно будет в третьей декаде месяца.