В субботу, 27 мая, в Таллинне прошел Венецианский карнавал. Нам удалось пообщаться с некоторыми участниками этого яркого маскарада, пока они не приняли обет молчания. Ведь с началом конкурсной программы маскам запрещено говорить, дабы их образ окружал ореол таинственности. СМОТРИТЕ ВИДЕО!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Анубис, диско-зайцы и мотанка на счастье: Венецианский карнавал в Таллинне удивил персонажами
В субботу, 27 мая, в столичном парке Лёвенру собралось много народа. В карнавальную Венецию этот живописный уголок нашей столицы, окруженный со всех сторон водными каналами, превращается уже в одиннадцатый раз.
«У нас есть гости из Латвии, Литвы и Украины» - рассказывает об участниках основатель «Венецианского карнавала в Таллинне» Вадим Анцупов. Большая часть конкурсантов в этом году - жители Эстонии, которые готовились к карнавалу в течение целого года.
Кто вы, маска?
Конкурсанты международного фестиваля действительно подготовились на славу. На каждом шагу можно было встретить загадочные венецианские маски: средневековых красавиц, диско-зайцев, египетских богов, диковинных бабочек, птиц и других фантастических персонажей. Пожаловал в этом году на карнавал китайский император с супругой и даже украинская кукла-мотанка.
«Мотанка - это оберег для всей семьи, которая хранит мир и защищает от всего плохого», - говорит участница карнавала, которая шила себе наряд два месяца. Она приехала в Эстонию из Украины восемь лет назад, и когда впервые попала на местный Венецианский карнавал, захотела принять в нем участие. В этом году наконец-то мечта осуществилась, а костюм куклы-мотанки смотрелся на конкурсе очень свежо. По крайней мере, мы ничего похожего в предыдущие годы не видели.
Гран-при карнавала, а с ним электронный планшет и памятная статуэтка, достались участнице в роскошном платье из гобелена. За маской, щедро украшенной бусами и золотом, скрывалась жительница Таллинна.
Забавно, что уже не первый год в карнавале участвуют четвероногие конкурсанты. Правда, маленький лохматый дракон был не очень обрадован своей маской и то и дело норовил от нее избавиться.