ФОТО И ВИДЕО ⟩ Анубис, диско-зайцы и мотанка на счастье: Венецианский карнавал в Таллинне удивил персонажами

В субботу, 27 мая, в столичном парке Лёвенру собралось много народа. В карнавальную Венецию этот живописный уголок нашей столицы, окруженный со всех сторон водными каналами, превращается уже в одиннадцатый раз.

«У нас есть гости из Латвии, Литвы и Украины» - рассказывает об участниках основатель «Венецианского карнавала в Таллинне» Вадим Анцупов. Большая часть конкурсантов в этом году - жители Эстонии, которые готовились к карнавалу в течение целого года.

Кто вы, маска?

Конкурсанты международного фестиваля действительно подготовились на славу. На каждом шагу можно было встретить загадочные венецианские маски: средневековых красавиц, диско-зайцев, египетских богов, диковинных бабочек, птиц и других фантастических персонажей. Пожаловал в этом году на карнавал китайский император с супругой и даже украинская кукла-мотанка.

Участница в костюме куклы-мотанки. Фото: Konstantin Sednev

«Мотанка - это оберег для всей семьи, которая хранит мир и защищает от всего плохого», - говорит участница карнавала, которая шила себе наряд два месяца. Она приехала в Эстонию из Украины восемь лет назад, и когда впервые попала на местный Венецианский карнавал, захотела принять в нем участие. В этом году наконец-то мечта осуществилась, а костюм куклы-мотанки смотрелся на конкурсе очень свежо. По крайней мере, мы ничего похожего в предыдущие годы не видели.

Победительница «Венецианского карнавала в Таллинне 2023», первая слева. Фото: Konstantin Sednev

Гран-при карнавала, а с ним электронный планшет и памятная статуэтка, достались участнице в роскошном платье из гобелена. За маской, щедро украшенной бусами и золотом, скрывалась жительница Таллинна.

Фото: Konstantin Sednev