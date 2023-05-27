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«Но я не сдаюсь!»: Селин Дион из-за тяжелой болезни отменила европейское турне

Limon.ee
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Селин Дион
Селин Дион Фото: Regis Duvignau

«Я не сдаюсь», - обратилась певица к своим поклонникам, объяснив отмену выступлений борьбой с тяжелым недугом.

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне Courage, соощают BBC и Euronews. Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года.

«К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла», - поделилась певица в соцсети, где на нее подписаны 5,2 млн человек.

Дион извинилась перед поклонниками за отмену концертов и выразила надежду на новые скорые встречи.

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