«Но я не сдаюсь!»: Селин Дион из-за тяжелой болезни отменила европейское турне

Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион отменяет все запланированные концерты в 2023 и 2024 годах в рамках мирового турне Courage, соощают BBC и Euronews. Она решила прервать гастроли из-за тяжелой и неизлечимой болезни - синдрома мышечной скованности, диагностированного у нее в конце прошлого года.

«К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла», - поделилась певица в соцсети, где на нее подписаны 5,2 млн человек.