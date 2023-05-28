ГОРОСКОП НА 28 МАЯ ⟩ Прислушайтесь к советам астрологов

Овен

День характеризуется очень высоким жизненным потенциалам. Овны полны энергии и отличаются еще большей целеустремленностью, чем обычно, поэтому едва ли обратят внимание на препятствия, которые могут возникнуть у них на пути. Победа над недоброжелателями будет полной; влиятельные люди не оставят без внимания ваши достижения и не поскупятся на награды.

Замечательный день ожидает влюбленных. Овны, настроившиеся на романтический лад, становятся бесконечно привлекательными для представителей противоположного пола и получают немало знаков внимания. Не исключены разногласия в семье, но едва ли дело дойдет до серьезных ссор – сегодня вы не склонны к конфликтному поведению.

Телец

Тельцы преисполнены оптимизма, для которого у них есть все основания. Сегодня успехи представителей данного знака могут быть очень значительными, нужно лишь приложить немного усердия и не отказываться от помощи проверенных союзников. Вероятно решение финансовых проблем; денежные поступления будут скромными, но вы сможете распорядиться полученными суммами весьма разумно.

Неплохой день для общения с друзьями и любимым человеком, возможны и новые знакомства, весьма многообещающие. Звезды советуют не слишком увлекаться светскими мероприятиями: сегодня они покажутся вам скорее утомительными, чем интересными.

Близнецы