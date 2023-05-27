ВИДЕО ⟩ Как просыпаются дети в Финляндии? Вы тоже будете смеяться!

Забавный видеоролик о том, как финский малыш просыпается утром, стал вирусным в социальных сетях. Не забудьте включить звук при просмотре!
«Этот классный малыш показывает миру лучший способ просыпаться по утрам», - пишет в Instagram автор блога «Очень финские проблемы» (@veryfinnishproblems) Джоэл Уилланс.
«Как просыпаются дети в Финляндии», - подписал он видео.
Обязательно включите звук, чтобы услышать песню, под которую малыш открывает глаза.
«Мой ребенок тоже очарован этой песней», - пишет один из комментаторов из Южной Африки. Другие зрители добавляет, что именно так мы все должны просыпаться по утрам.