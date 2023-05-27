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ВИДЕО ⟩ Как просыпаются дети в Финляндии? Вы тоже будете смеяться!

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Забавный видеоролик о том, как финский малыш просыпается утром, стал вирусным в социальных сетях. Не забудьте включить звук при просмотре!

«Этот классный малыш показывает миру лучший способ просыпаться по утрам», - пишет в Instagram автор блога «Очень финские проблемы» (@veryfinnishproblems) Джоэл Уилланс. 

«Как просыпаются дети в Финляндии», - подписал он видео.

Обязательно включите звук, чтобы услышать песню, под которую малыш открывает глаза.

«Мой ребенок тоже очарован этой песней», - пишет один из комментаторов из Южной Африки. Другие зрители добавляет, что именно так мы все должны просыпаться по утрам.

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