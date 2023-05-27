Жители Нымме жалуются: утром не открыть окно из-за невыносимого смога на улице

«Многие люди уже жаловались, что не могут вывести своих маленьких детей на улицу, пока идет этот угольный террор. Они не могут проветрить свой дом утром из-за невыносимого смога на улице. Вы не можете гулять в своем собственном саду! Это неприемлемо», - пишет Тармо из Нымме в одной из групп в Facebook.