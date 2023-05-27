Лифт с маленькими детьми сорвался с седьмого этажа

Житель кондоминиума Арун Бхадана, члены семьи которого пострадали в результате инцидента, рассказал, что лифт установили за день до случившегося. «Моя жена и грудной ребенок провожали моих племянниц младше 10 лет, тещу и тетю на первый этаж. Они сели в лифт на десятом этаже. До седьмого этажа он работал нормально, но затем внезапно упал», - рассказывает мужчина. В результате падения некоторые члены его семьи получили незначительные ушибы, пишет Naine.

Лифтовая кабина оказалась на третьем этаже, а затем спустилась и оказалась между первым этажом и подвалом. Кнопки лифта не работали, поэтому семья Бхаданы находилась взаперти в течение 25 минут, пока их крики о помощи не услышали соседи. Им удалось открыть заклинившие двери лифта и освободить пострадавших.

Семья подала жалобу в полицию на управляющую компанию дома. Сотрудники компании, в свою очередь, заявили, что лифт еще не был передан жильцам для использования.