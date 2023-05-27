Глоба назвал главных счастливчиков июня – исполнятся заветные мечты

Близнецы

Представители воздушного знака станут настоящими счастливчиками в июне. Безоговорочные везунчики месяца достигнут всех поставленных целей и сумеют претворить заветные мечты в жизнь. Повезет Близнецам и в личной жизни: представители знака могут встретить свою вторую половинку. Также есть шанс серьезно обогатиться.

Рак

Представителям водного знака повезет в финансовом плане. Фортуна будет на их стороне, Раки могут смело закупаться лотерейными билетами. Денежная удача им гарантирована. Кроме того, дела на работе пойдут в гору. Раки могут надеяться на прибавку к жалованию или крупную премию.

Скорпион