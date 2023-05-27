Сб, 27.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Глоба назвал главных счастливчиков июня – исполнятся заветные мечты

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Знаменитый астролог, писатель и публицист Павел Глоба в прогнозе на июнь 2023 года выделил три знака Зодиака. По словам главного звездного эксперта, три представителя зодиакальных созвездий станут главными счастливчиками месяца.

Близнецы

Представители воздушного знака станут настоящими счастливчиками в июне. Безоговорочные везунчики месяца достигнут всех поставленных целей и сумеют претворить заветные мечты в жизнь. Повезет Близнецам и в личной жизни: представители знака могут встретить свою вторую половинку. Также есть шанс серьезно обогатиться.

Рак

Представителям водного знака повезет в финансовом плане. Фортуна будет на их стороне, Раки могут смело закупаться лотерейными билетами. Денежная удача им гарантирована. Кроме того, дела на работе пойдут в гору. Раки могут надеяться на прибавку к жалованию или крупную премию.

Скорпион

Представителям водного знака также повезет финансово. Однако фортуна не бьет вслепую: Скорпионам придется много работать в начале месяца, чтобы сорвать денежный куш. Если представители знака приложат максимум усилий и стараний, то будут почивать на лаврах и собирать плоды усердной работы.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх