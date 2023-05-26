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ИЩИТЕ СЕБЯ И ЗНАКОМЫХ В ГАЛЕРЕЕ! ⟩ Горячие эстонские парни и девушки собрались на Штромке для съемок клипа скандального рэпера Томми Кэша

Анналийза Кёсс Константин Седнев
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Фото: Konstantin Sednev

26 мая рэпер Томми Кэш снял свой новый клип на пляже Штромка в Таллинне. Смотрите в галерее Elu24, кто пришел!

Рэпер в своем аккаунте Instagram пригласил всех принять участие в музыкальном клипе. Желающие могли собраться в пятницу, 26 мая, в четыре часа дня у пляжного корпуса Stroomi.

«Все, кто заинтересован, должны принести разноцветное пляжное полотенце и купальники», - сказал он в своем обращении.

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