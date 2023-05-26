ИЩИТЕ СЕБЯ И ЗНАКОМЫХ В ГАЛЕРЕЕ! ⟩ Горячие эстонские парни и девушки собрались на Штромке для съемок клипа скандального рэпера Томми Кэша

LimonТОПДля подписчиковИЩИТЕ СЕБЯ И ЗНАКОМЫХ В ГАЛЕРЕЕ! ⟩ Горячие эстонские парни и девушки собрались на Штромке для съемок клипа скандального рэпера Томми Кэша Анналийза Кёсс, Константин Седнев26 мая 2023, 20:19Facebook TwitterComments Фото: Konstantin Sednev26 мая рэпер Томми Кэш снял свой новый клип на пляже Штромка в Таллинне. Смотрите в галерее Elu24, кто пришел!Рэпер в своем аккаунте Instagram пригласил всех принять участие в музыкальном клипе. Желающие могли собраться в пятницу, 26 мая, в четыре часа дня у пляжного корпуса Stroomi.«Все, кто заинтересован, должны принести разноцветное пляжное полотенце и купальники», - сказал он в своем обращении.Facebook TwitterComments Ключевые слова штромкаТаллиннвидеопыхья-таллиннсъемкиклипвидеороликпляж штромкатомми кэш Pекомендуем