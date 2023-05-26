Эксперты предупредили, почему нельзя стирать полотенце с другими вещами

Эксперт по уборке Clearsurance Мелани Муссон поделилась важной информацией с домохозяйками, пишет Телепрограмма.
Стало известно, почему лучше не стирать полотенце с другими видами текстиля.
Оказалось, что полотенце и вашу обычную одежду не стоит загружать в один барабан стиральной машины.
Полотенца нужно стирать при высокой температуре. А вот вещи стоит стирать в прохладной или теплой воде. Поэтому при совместной стирке полотенец и одежды первые просто не отстираются.
А еще сильно загрязненные полотенца и те, что кладутся в стирку после больных, могут оставлять микробы на других вещах.
Еще одежду часто стирают с кондиционером. Он делает вещи мягкими. А вот полотенцу он абсолютно не поможет.