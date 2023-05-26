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Эксперты предупредили, почему нельзя стирать полотенце с другими вещами

Limon.ee
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Стирка. Фото иллюстративное.
Стирка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эксперт по уборке Clearsurance Мелани Муссон поделилась важной информацией с домохозяйками, пишет Телепрограмма.

Стало известно, почему лучше не стирать полотенце с другими видами текстиля.

Оказалось, что полотенце и вашу обычную одежду не стоит загружать в один барабан стиральной машины.

Полотенца нужно стирать при высокой температуре. А вот вещи стоит стирать в прохладной или теплой воде. Поэтому при совместной стирке полотенец и одежды первые просто не отстираются.

А еще сильно загрязненные полотенца и те, что кладутся в стирку после больных, могут оставлять микробы на других вещах.

Еще одежду часто стирают с кондиционером. Он делает вещи мягкими. А вот полотенцу он абсолютно не поможет.

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