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Разъяренная пассажирка Bolt: водитель оставил меня с грудничком за бортом, но деньги за поездку снял!

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
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Автомобиль Bolt.
Автомобиль Bolt. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

В редакцию портала Limon.ee обратилась взволнованная читательница Виктория, которую возмутил грубый сервис в такси. 

Это был один из обычных рабочих дней, когда Виктория вместе с мужем и восьмимесячным ребенком заказала такси Bolt в Таллиннский порт, вернувшись домой из круиза. «В заметке для водителя на эстонском языке было сразу указано, что у нас с собой большой чемодан и детская коляска. Всегда так писали, и никогда для водителей это не создавало никакой проблемы», - вспоминает Виктория.

На вызов приехал «молоденький водитель», который, как оказалось, не знал, что вместе с пассажирами в машину ему придется уместить еще чемодан и коляску-люльку: «Еще и коляска едет? Аккуратно с чемоданом - колесами заденете! А куда коляску?» Пока водитель вместе с мужем Виктории пытались договориться, куда и как они положат чемодан с коляской, Виктория успокаивала своего ребенка, которому, видимо, тоже надоела возникшая ситуация. «Коляску не надо так ставить, заденете! Нет, не надо в салон! Вы мне все испачкаете! Мне еще машину продавать!» - приводит слова таксиста Виктория и вспоминает, что он разозлился не на шутку, либо слишком эмоционально отреагировал. 

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