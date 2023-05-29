В редакцию портала Limon.ee обратилась взволнованная читательница Виктория, которую возмутил грубый сервис в такси.
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Разъяренная пассажирка Bolt: водитель оставил меня с грудничком за бортом, но деньги за поездку снял!
Это был один из обычных рабочих дней, когда Виктория вместе с мужем и восьмимесячным ребенком заказала такси Bolt в Таллиннский порт, вернувшись домой из круиза. «В заметке для водителя на эстонском языке было сразу указано, что у нас с собой большой чемодан и детская коляска. Всегда так писали, и никогда для водителей это не создавало никакой проблемы», - вспоминает Виктория.