Тина Тернер в своем последнем публичном обращении: возможно, я сделала что-то правильно

Хотя карьера Тины Тернер длилась десятилетия, в Зал славы рок-н-ролла добавили ее имя только в ноябре 2021 года.

«Наверное, сделала что-то правильно, если они мне, 81-летней, до сих пор выдают награды», - сказала Тернер два года назад в интервью, которое стало последним для рок-легенды.

«Я очень счастлива, что получила награду и статус. Это прекрасно. Спасибо!» - сказала Тернер в видеообращении, которое показывали на церемонии награждения.

Тернер, которая в последние годы своей жизни боролась с проблемами со здоровьем, также поблагодарила поклонников в соцсетях: «Я благодарна стольким людям, которые верили в меня и были рядом на протяжении всего моего пути. Особенно благодарна вам, мои фанаты. Продолжайте жечь!»