Василиса Володина назвала знак Зодиака, которому нельзя планировать отпуск в июне

Так, по словам астролога, для родившихся под знаком Овна июнь станет неоднозначным месяцем. События будут развиваться бурно и не факт, что в положительном ключе. Есть смысл затаиться и не делать резких движений.

«Вероятны как яркие встряски, так и головокружительный успех. Ровно и тихо месяц не пройдет, отпуск планировать на это время я бы не стала», - деликатно предупреждает Василиса в запрещенной сети. Она уточняет, что особенно «заряженной» будет вторая половина месяца.