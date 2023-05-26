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Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делать

Limon.ee
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Огурцы. Снимок иллюстративный.
Огурцы. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 27 мая и как привлечь удачу. Все важные приметы дня рассказал «Главред».

Верили, что с этого дня прекращают дуть холодные северные ветра и наступает долгожданное тепло.

Что можно делать 27 мая

  • Принято сажать лен и огурцы. Согласно приметам, огуречная рассада, высаженная в этот день, дает очень хороший урожай. Верили, что огурцы удивят огромным урожаем и невероятным вкусом.
  • 27 мая принято заниматься любыми садовыми и огородническими работами. Верили, что все пойдет во благо.

Что нельзя делать 27 мая

  • Нельзя обсуждать важные дела за столом. Верили, что договориться не получиться.
  • Нельзя 27 мая спать на одной подушке. Это может привести к путанице мыслей. Нельзя 27 мая ругаться и ссориться. Верили, что к неурядицам и препятствиям.
  • Нельзя 27 мая возвращаться домой. Можно попасть в неприятности.

Приметы на 27 мая

  • Если на Сидора день солнечный и ясный, то ждать богатого урожая огурцов.
  • Если погода холодная, то и лето будет таким же.
  • Если 27 мая закуковала кукушка, то крестьяне шли сеять лен.
  • Если 27 мая увидеть ласточку, то год будет удачным.
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