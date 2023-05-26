«Время лечит все раны!»: Бритни Спирс встретилась с мамой впервые за три года и помирилась с ней

25 мая Бритни вышла в социальную сеть, чтобы прокомментировать состоявшийся разговор с родительницей.

«Моя милая мама появилась вчера у меня на пороге спустя три года… Это было так давно… С семьей всегда есть вещи, которые нужно решить… Но время лечит все раны! И после того, как я смогла донести то, что сдерживала в течение очень долгого времени, я чувствую себя такой счастливой, что мы смогли попытаться сделать все правильно! Я тебя очень люблю!» - пишет 41-летняя певица.

«Я так счастлива, что мы можем пить кофе вместе спустя 14 лет! Потом пойдем по магазинам!»