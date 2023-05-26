Три короля фортуны, для которых июнь станет судьбоносным во всех смыслах – прут деньги

Тельцы

Успех предыдущего месяца плавно перетечет в нынешний. Самое большое удовольствие Тельцы смогут получить от своей персональной реализации. Крупные денежные потоки предвидятся через партнера по отношениям и браку. Взаимоотношения с любимым человеком будут наполнены в этом месяце доверием и ощущением надежности.

Львы

Первый месяц лета этот знак зодиака встретит в игривом настроении. Перед ними появится уникальная возможность в развитии оригинальной стороны своей личности. Чем более незаурядные идеи будут приходить в голову Львам, тем больше одобрения от окружающих и начальства они получат. Финансовый подъем грядет ближе к 20-м числам.

Девы