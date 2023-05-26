Линдси Лохан поделилась честным фото в купальнике на большом сроке беременности

Звезда «Дрянных девчонок» вовсю готовится впервые стать мамой. О своем интересном положении 36-летняя актриса сообщила в середине марта, а затем, не теряя времени, провела традиционную вечеринку в честь скорого рождения малыша - baby shower, пишет Супер.
Уж не знаем, повезет ли нам увидеть гендер-пати, но пока, по-видимому, у Линдси в планах наслаждаться беременностью, греться на солнышке и радовать фанатов честными снимками в ожидании прибавления.
Все это можно наблюдать на новом фото актрисы в купальнике, на котором отчетливо виден уже довольно большой животик!
Подписчики Лохан пришли в восторг от «беременного» поста и в комментариях засыпали ее комплиментами, при этом единодушно отметив, что положение невероятно украсило актрису. Ну а мы от себя добавим, что, судя по снимку, прибавление в семье Линдси и ее супруга Бадера Шаммаса случится уже в ближайшие месяцы!