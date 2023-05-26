ФОТО ⟩ И у бывшего премьер-министра есть обязанности: Таави Рыйвас вспоминает молодость в лесу

«Полторы недели на природе Ляэне-Вирумаа с канадскими артиллеристами», - написал под фотографией с учений «Весенний шторм», которые завершатся 26 мая, бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас. Помимо него на фото также запечатлен бывший член Рийгикогу Калле Паллинг.

«Сотрудничество с союзным подразделением превзошло все ожидания, были отмечены как профессионализм Сил обороны Эстонии, так и красивая эстонская природа», - хвалят мужчины.

«Весенний шторм» - крупнейшие учения года, цель которых - совместная подготовка различных подразделений Сил обороны. В учениях участвуют действующие военнослужащие, призывники, резервисты, союзники по обороне и солдаты союзников.

В рамках «Весеннего шторма» также организовано несколько занятий подразделений, цель которых - напомнить резервистам то, чему они научились во время военной службы, и ознакомление с новой техникой и вооружением.