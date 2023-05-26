Поездка эстонской бизнес-леди в экзотический Вьетнам закончилась, даже не успев начаться

Лийс Ласс любит путешествовать и часто проводит время за границей. Ласс планировала сегодня же вылететь во Вьетнам.

Она с гордостью поделилась с подписчиками фотографией в своем аккаунте в Instagram и объявила, что направляется во Вьетнам. Затем она написала, что надеется найти во Вьетнаме достаточно свободного времени, чтобы прочитать книгу, которую ей подарили.

Однако поездка закончилась раньше, чем ожидалось. «И вот я снова в своей постели два часа спустя, потому что оказалось, что во Вьетнам нужна виза», - разочарованно объявила Ласс.

Вместо Вьетнама Ласс вернулась домой. Фото: Kuvatõmmis Instagrami-loost

«Черт возьми», - написала он по-английски.