Поездка эстонской бизнес-леди в экзотический Вьетнам закончилась, даже не успев начаться

Путешественница, автор песен и бизнесвумен Лийс Ласс проснулась сегодня утром с намерением отправиться во Вьетнам. Однако путешествие закончилось, так и не успев начаться должным образом, пишет Elu24.
Лийс Ласс любит путешествовать и часто проводит время за границей. Ласс планировала сегодня же вылететь во Вьетнам.
Она с гордостью поделилась с подписчиками фотографией в своем аккаунте в Instagram и объявила, что направляется во Вьетнам. Затем она написала, что надеется найти во Вьетнаме достаточно свободного времени, чтобы прочитать книгу, которую ей подарили.
Однако поездка закончилась раньше, чем ожидалось. «И вот я снова в своей постели два часа спустя, потому что оказалось, что во Вьетнам нужна виза», - разочарованно объявила Ласс.
«Черт возьми», - написала он по-английски.
Ласс кратко охарактеризовал утреннюю «поездку» следующим образом: «Поездка туда и обратно в аэропорт и домой».