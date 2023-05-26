СМОТРИ ⟩ Приехав на дачу, эстонский культурист впал в ужас от опасного гостя: их было четверо на маленькой площади

Бодибилдер и политик Имре Вяхи опубликовал в Facebook фотографии гадюки, поселившейся на даче его деда. «Дедушка сегодня спит в машине, потому что какая-то рептилия поселилась в его летнем доме», - шутит он.

Вяхи добавляет, что у собаки была такая морда, что ее, должно быть, укусила змея.

По описаниям дедушки, несколько недель назад на небольшой площади было целых четыре змеи. «Одним словом, большое сообщество рептилий на небольшом участке земли», - констатирует Вяхи.