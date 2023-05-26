УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ В Таллинне состоится грандиозный Венецианский карнавал, не пропустите это яркое зрелище!

Фестиваль обещает погрузить гостей в мир великолепия, волшебства и венецианских карнавальных традиций. Праздник начнется в 13 часов торжественным дефиле венецианских карнавальных костюмов и масок на сцене островка парка, нашей «маленькой Венеции». Затем в течение четырех часов на праздничной сцене будут выступать артисты из Эстонии. Всего в концертной программе карнавала примут участие 12 творческих коллективов.

Главное событие праздника - конкурс на лучший карнавальный образ. Участники смогут продемонстрировать свою творческую индивидуальность и мастерство, представив уникальные и фантазийные костюмы. Дефиле Масок станет настоящим праздником для глаз! Авторы лучших нарядов, будут награждены дипломами и подарками. Главный приз за лучший карнавальный образ - планшетный компьютер. В этом году на красочный фестиваль зарегистрировались более сорока участников из Эстонии, Литвы, Украины и Латвии.

Фото: Карина Ваус

Зрители смогут не только увидеть роскошные венецианские маски на сцене, но и сделать красочные фото и селфи с участниками карнавального дефиле.

Один из организаторов Венецианского карнавала в Таллинне Вадим Анцупов призывает зрителей также поддержать атмосферу яркого праздника, надеть маскарадные костюмы и маски и не забыть свои фотоаппараты!