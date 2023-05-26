Названы неочевидные признаки депрессии

По словам специалистки, обычно в состоянии депрессии пропадает мотивация к какой-либо деятельности, а работоспособность снижается. Однако у некоторых людей заболевание вызывает противоположное поведение: они полностью погружаются в работу, сосредоточенно и увлеченно выполняют деловые проекты и задания.

Специалистка подчеркнула, что не все трудоголики больны: многим работа приносит настоящую радость и удовлетворение. Если же этого нет, Баджи посоветовала постараться соблюдать баланс между трудом и отдыхом, а также обратиться за помощью к психологу.

Кроме того, Баджи считает, что признаком депрессии является слишком болезненная реакция на критику. Человек может выйти из себя, даже если критика была конструктивной и имела благие намерения. По словам специалистки, такая чувствительность связана с низкой самооценкой.